主打失竊率幾乎為零的Gogoro電動機車日前發生竊案，一名桃園車主抱怨他的Gogoro被偷，後來在路邊找到時，竟發現歹徒已「挖開坐墊偷走電池」，網友紛紛納悶偷電池要幹嘛，有人認為裡頭電池蕊很值錢、好變賣，或能透過電焊和重寫程度重組電池，多數網友仍認為大費周章只為偷電池相當不合理。

有網友在臉書「Gogoro Fan Club」發文表示，他的Gogoro日前遭竊，後來被發現遭棄置在路邊，機車坐墊遭破壞，坐墊下方的2顆電池不翼而飛，照片中該輛Gogoro的坐墊外層被撕開，裡頭破了大洞，洞口幾乎已佔據9成大小，原PO為此詢問網友是否知道要賠償機車公司電池遺失的錢？

一名桃園車主抱怨他的Gogoro被偷，後來在路邊找到時，竟發現歹徒已「挖開坐墊偷走電池」，照片曝光網友紛紛納悶偷電池要幹嘛。（翻攝自臉書「Gogoro Fan Club」）

其他網友留言「無法理解，感覺是有人惡搞或有和人結怨嗎？偷電池完全不make sense」、「重點是幹走電池要幹嘛？」「裡面的18650電池能值多少錢…問題是誰要買」，也有網友認為「可能是拿去賣回收了，汽車的一顆150～200元 竊賊想說賣賣看吧」、「看來有廠商需要研究商業機密」。

還有內行人說，如果是相關人員，可以將就電池組重組，電焊成新的再行販售，但內部電路板要重寫充放電程式，就需要更專業的技術，但也可以用非常便宜的價格買現成電路板去接線；也有人說單純電池芯就可以賣錢。