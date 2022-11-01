年底選舉倒數不到一個月，成各界關注焦點。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒指出，民進黨選情拉警報，必然又會開始大賣「芒果乾」，強打戰爭危機與抗中保台，試圖凝聚綠營基本盤，但他認為這招再出對選情是「不利」的，因為外部環境並非選舉的焦點，更遑論是地方選舉。

施正鋒今（1）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨為挽救選情必會強打戰爭危機與抗中保台，希望藉由操作民粹來凝聚綠營基本盤，並激起綠營傳統支持者特別是「辣台派」、「英粉」的熱情。

施正鋒認為，這張牌至少在深綠仍是有效的，這點從去年底的四大公投案即可驗證，但相關邊際效應雖還沒變成負的，卻是在遞減的，因支持者還沒產生反感，這效應也許還能拖一陣子，以掩飾民進黨的無能；除非有一個很重大的事件，讓老百姓有個很強的反差力道，這張牌才會完全失效。他也批評，民進黨至今還在打「抗中保台」這張牌，不僅黔驢技窮，更是沒進步、退無路的不得不的選擇。

針對民進黨前主席許信良日前提出「再打抗中保台牌，對民進黨選情不利」的警告，施正鋒坦言，外部環境的確不是選舉的焦點，更不用說是地方選舉了；但對民進黨而言，這張牌至少在固守深綠的部分是有效的，然而民進黨的支持度卻正在下降中。