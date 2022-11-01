在FED升息近尾聲，以及外資賣壓逐步減輕，和金管會限空令出鞘等因素下，市場對台股Q4大跌空間有限漸有共識。基本面預估2023年第二季落底，股價將於第一季提早反應，隨2023年台股落底確認後，從2023年起，台股將啟動下一波大長多格局，預估從2022年第四季到2023年第一季，都是適合分批布局或定期定額台股基金良機。

新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，昨台股上漲逾160點，反映台股熊市跌深反彈行情，從基本面來看，電子股庫存清理時間預計2~3季，以台灣未完成訂單減庫存指標來看，9月稍微改善，但第四季市場需求預期疲弱，電子股的基本面，是否出現低點仍有待觀察，目前市場對電子產業庫存調整，一般認為於明年第二季結束，由過去經驗來看，股價會較基本面領先落底，預估股價有可能提早至明年第一季反應，投資人可隨時觀察市場需求是否開始反轉向上與台幣匯率轉折。

南震杰認為，現階段台股第四季行情，仍不脫離震盪盤整，唯大盤在不斷探底過程中，指數一旦跌深，具基本面前景的好公司，股價歷經大幅修正下，甚至已出現錯殺情況，投資人可以關注部分跌深但基本面佳個股，與未來長線相對不受本次景氣修正族群，以電子族群來說，包括半導體、IC設計、車用、Server等；至於傳產，則可以留意金融、生技、塑化等獲利穩健具利基個股為主。

南震杰強調，這波全球多頭榮景，是從2009年持續景氣擴張到2022年共14年，若2023年景氣落底確立後，預料下波景氣多頭循環的擴張階段，也將從2023年啟動，對於長線看好台股的投資人來說，仍建議把握定期定額「挑好(基金)、續扣(金額)、布長(時間)」等3大心法，抓準未來潛力族群股價反彈攻勢，尤其長線佈局台股的投資人，現在台股本益比逼近金融海嘯9倍長低位置，加上多數台股績優股票大幅折價，正是低接台股基金最好布局時機！