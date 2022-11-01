晶圓代工廠世界(5347)董事會通過2022年第三季合併財報，受庫存調整致使稼動率下滑影響，稅後淨利38.23億元、每股盈餘（EPS）2.33元，仍雙創同期新高、歷史第三高。累計前三季稅後淨利128.01億元、每股盈餘7.81元，已雙雙提前改寫年度新高。

世界先進2022年第三季合併營收133.27億元，雖季減12.89％、仍年增12.21％，創同期新高、歷史第三高。營業利益44.45億元，季減達24.8％、仍年增9.38％，創同期新高、歷史第四高。毛利率45％、營益率33.35％，雙創近5季低點、仍創同期次高。

雖然營收及本業獲利下滑，但世界先進受惠新台幣貶值帶動匯兌收益增加，在業外收益增加挹注下，第三季稅後淨利38.23億元，雖季減達21.76％、仍年增達16.26％，每股盈餘2.33元，雙創同期新高、歷史第三高。

累計世界先進前三季合併營收421.2億元、年增達34.94％，創同期新高。營業利益153.44億元、年增達61.48％，提前創年度新高，毛利率47.88％、營益率36.43％雙創同期新高。稅後淨利128.01億元、年增達57.97％，每股盈餘7.81元，雙雙提前改寫年度新高。

因客戶調整庫存使訂單能見度下滑，稼動率自滿載降至81～83％，世界先進先前預期在新台幣兌美元匯率平均29.5元假設下，預估第三季營收介於129～133億元，毛利率下滑至44～46％、營益率下滑至32.5～34.5％間。

在新台幣貶值助攻下，世界先進第三季實際營收略優於財測預期，毛利率及營益率表現則符合財測預期區間。世界先進將於下午召開線上法說，說明營運概況及展望，惟公司先前表示客戶第四季持續調整庫存，預期營運將持續下滑。