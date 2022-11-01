現代人注重養生，傾向不吃精緻食物、轉吃原型食物，但醫師提醒，看似健康的全麥麵包其實有很多陷阱，若吃起來鬆軟、香甜，可能製作過程添加了許多油脂、雞蛋、糖分，導致熱量與飽和脂肪酸與白吐司無異，甚至業者還會去除小麥中最重要的營養成分「胚芽」，讓全麥麵包營養幾乎全流失了，若真如此，不如吃一般的白麵包。

敏盛醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》表示，真的全麥吐司是利用小麥做成的麵包，理應口感硬、不好入口，但國內市售的全麥吐司卻多口感鬆酸、香甜好入口，是因為製作時加了許多添加物，例如雞蛋、飽和脂肪或是焦糖以增加香氣，一旦加了這些添加物後，市售的全麥吐司熱量與白吐司差異不大，同時飽和脂肪量也與白吐司差不多，「尤其加了糖之後，會使食物的升糖指數升高，不利血糖的控制。」

江坤俊並表示，真正的全麥麵包要使用的是「完整小麥」，包括胚芽、胚乳及麩皮，但某些情況下，製造商為了方便性，會將容易酸敗的「胚芽」去除，但因為小麥有80%以上的營養都在胚芽中，若去除胚芽，則小麥所含的營養幾乎流失大半。

至於該如何挑選全麥麵包，他建議，先看營養標示，成分表中是否有標明使用完整小麥製作，目前政府規定小麥占全麥麵包的比例須達到51%以上，才可標示為全麥麵包，若全麥麵包的成分未超過51%，部分維生素含量或礦物質含量也會與一般白吐司差異不大。

他並提醒，民眾可留意食品標示成分中有無添加物，例如油、雞蛋或糖，若有添加，就會使得全麥麵包的熱量跟飽和脂肪酸的含量與一般麵包相差無幾，使全麥吐司的健康價值打折。