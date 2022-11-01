特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正式成為推特的新老闆，上任後，馬斯克動作頻頻，先是將推特私有化下市，未來不必受到股東與證券交易委員會的檢視，隨後馬斯克決定解散董事會，成為公司唯一董事，此外，馬斯克也納入大量自己人馬，從特斯拉員工、顧問甚至是親朋好友都在名單上。

綜合外媒報導，馬斯克完成440億美元（約新台幣1.4兆）收購案後，率先決定將推特私有化，隨著公司營運不再需要受到股東檢視，馬斯克也決定解散董事會，原先成員包括已經被解雇的前執行長Parag Agrawal、多位高階主管與外部人士。

除此之外，馬斯克調派超過50名旗下公司的員工赴推特任職，多數來自特斯拉、Boring Company地下隧道探勘公司及Neuralink神經科技公司等領域，馬斯克也找來親朋好友加入公司，包括家族辦公室負責人Jared Birchall、天使投資人Jason Calacanis等。

馬斯克走馬上任後，外界關注他是否會如先前所言，大砍高達75%的推特員工，但馬斯克已經先否認將在11月1日裁員的消息，確切縮編計畫仍不得而知，然而早在馬斯克入主推特的消息一出，短短幾個月就有數百名推特員工離職，進入Meta（臉書母公司）、谷歌等企業工作。