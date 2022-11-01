高雄市岡山警消於10月31日協助路倒的左姓男子回家。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

住在高雄市岡山區的弱勢21歲左姓男子於10月31日下午路倒，一名熱心民眾見狀報警，但左男的父親到場後說家裡沒錢，不必就醫。民眾聞訊後拿了2000元新台幣，囑咐左父務必要帶左男就醫。此熱心舉動感動現場警消。

岡山警分局前峰派出所員警於10月31日下午1時38分許接獲報案，一名男子倒臥在岡山區育英路前峰國小前的路中央，請警方到場協助。

警方調查，左男因為身體不適而路倒，其家境清貧，平日與父親以撿拾資源回收物維生。由於左男的父親說沒有錢，不想送醫，警消在確認左男身體無大礙後，將左男送回家。該名通報的民眾聞訊當場拿了2000元給左父，請求左父務必要帶左男就醫。

警方後續將通報相關單位了解左男與其父親是否需要幫助。岡山分局也指出，民眾的家中成員若有經常身體不適，應立即就醫，如果家庭有經濟上的困難，可以尋求社服機構的協助，或透過派出所協助通報相關機關辦理。另外，請家人在可能走失的家屬身上留下可以辨識資料的名牌或名條，供警方受理時通報家屬。