現代人講究養生，重視健康飲食，外科醫師江坤俊表示，多數民眾認為全麥麵包較白麵包健康，但市售的全麥麵包其實暗藏非常多陷阱，廠商為了讓全麥麵包口感滑順、好吃，製作過程中添加雞蛋、飽和脂肪、焦糖增加香氣外，還剔除胚芽，不僅使熱量變高，80%以上的營養也流失，建議購買全麥麵包前先看包裝成分表，若小麥成分含量有51%以上、沒有其他添加物，才可以買。

江坤俊近日於《健康2.0》YouTube指出，一般人認為全麥麵包的熱量和脂肪量比白麵包低，但市售的全麥麵包有非常多陷阱，熱量和脂肪量與白麵包幾乎沒差異，沒有想像中健康。

江坤俊說，全麥麵包是用小麥做出來的，口感較硬較不好吃，很多廠商為了讓口感變得鬆軟、順口，製作過程中添加雞蛋、飽和脂肪，甚至加焦糖增加香氣，導致它的熱量和白麵包差不多，飽和脂肪量也升高。

江坤俊表示，全麥麵包應該要用完整的小麥製作，完整的小麥中含有胚芽、胚乳、麩皮，但胚芽容易酸敗，廠商為提高製作方便性，把胚芽去除，胚芽一旦去除，營養成分就會流失，因為小麥有80%以上的營養都在胚芽裡。

江坤俊說，購買全麥麵包前可先查看包裝上的成分表，確認是否用完整的小麥製作，小麥成分佔全麥麵包的51%以上就可以買，若沒有超過51%，當中的維生素、礦物質含量就會和一般白麵包無差異，除此之外也可看食品標示中，有沒有很多的添加物，再決定要不要買。

江坤俊提醒，若在市面上買到的全麥麵包吃起來鬆軟，口感和一般麵包一樣好吃，要特別小心，有可能是經過處理的全麥麵包。