訊連(5203)轉投資的玩美移動Perfect Corp.（NYSE：PERF），正式在紐約證券交易所（NYSE）上市，也是第一家在美NYSE上市的台灣SaaS科技服務新創公司。玩美移動創辦人暨CEO張華禎帶領團隊親自到美國紐約證券交易所，在玩美移動上市交易首日美國東岸時間10月31日早上9:30於紐交所大廳進行開盤敲鐘儀式。

玩美移動於2015年成立以來，以先進創新的AI、AR科技帶來顛覆世界的數位消費體驗，目前於世界各地已佈建包含紐約、東京、巴黎及上海等11間分部，並服務全球超過450個品牌客戶。

張華禎表示，在短短7年內，玩美移動正式成為上市公司，這個里程碑並不是玩美移動的目的地，而是全新篇章的開始。從此進入全球資本市場，將增強創新AI和AR SaaS科技服務，從美妝、時尚產業延伸到其他相關領域，以顛覆性的虛擬產品試用體驗，賦能全球企業提供所有消費者有趣、便利、個人化的全方位購物體驗。

訊連董事長暨執行長黃肇雄指出，訊連轉投資的玩美移動成為台灣第一家以SaaS科技服務在美國NYSE上市的軟體企業，這是台灣的軟體新創公司正式進入全球資本市場的一個新里程碑，也是要繼續與世界級企業競爭的新挑戰，訊連與玩美移動多年來都在為軟體人才創造更開闊的國際舞台，期待台灣的軟體業能持續在世界級的舞台上發光發熱。

玩美移動於美國時間10月31日正式以股票和認股權證代碼「PERF」和「PERF WS」掛牌，根據NYSE交易顯示，PERF開盤價為15.8美元，最高21.03美元，最低9.16美元，收盤價為10.99美元。