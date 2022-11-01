去年7月才開放加盟的永慶房產集團旗下最新加盟品牌「永義房屋」，同年9月開出第一間店－永義房屋高雄大順龍華加盟店，由7年級店東吳浩銘領軍，累積業績已突破6,200萬元，成交件數超過180件，等於平均2-3天就成交一件，表現相當亮眼。

今年還不到40歲的吳浩銘，19歲時母親便因病離世，父親也到大陸經商，身為長子的他，便負起了照顧弟弟妹妹的責任，他不得不提前結束學業、入伍當兵。退伍之後，在熟人的介紹下進入了力霸房屋（現為東森房屋）。

然而，初入房仲業的他遇上雷曼兄弟破產引發金融海嘯，連帶造成房市萎縮，讓他的房仲之路一開始並不順遂；同時，他為了協助當時的女友開便利商店，向銀行借貸了300萬，卻在3個月後就收攤，沉重的金錢壓力變成了他努力的動力，為了生計，他曾經18個月幾乎沒有休假，幸好他的付出獲得了回報，在3年之內將債務還清。

後來，聽聞永慶房產集團的資源豐富、制度良好，轉而加入了永慶房產集團，期間待過台慶不動產、永慶不動產，曾也多次拿下百萬經紀人獎項，為創造更大事業舞台，而與2位夥伴一起創立了永義房屋大順龍華加盟店。

談到為何會選擇永義房屋，吳浩銘說，永義房屋與永慶不動產在形象上相似度很高，且配備的系統規格也與永慶不動產相同，再加上同樣享有集團提供的各項軟體資源，如聯賣制度、經營管理課程等，讓他與夥伴決定挑戰新品牌。

永慶房產集團的資源豐富、制度良好，不論是店東或經紀人，都能聰明工作、事半功倍。(圖片提供/永慶房產集團)

集團雄厚資源成店東神隊友 一步步邁向成功

吳浩銘從經紀人身份轉變為店東，要如何帶領17人團隊衝業績？他表示，工欲善其事、必先利其器，要讓員工能有最佳工作效率，我會提供最好的工具，盡量減少不必要的時間浪費，集團在這方面真的提供很多資源，不論是店東或經紀人，用對工具都能夠事半功倍。

他舉例，〈行動智能經紀人APP〉讓同仁隨時隨地都可辦公，主管也不用等待經紀人回報，只要透過APP就能掌握同仁的工作狀況，在管理上方便許多，工作效率也提升，在近年疫情影響之下，也能減少在辦公室群聚狀況。

吳浩銘團隊的經紀人，年齡都在40歲以下，其中不乏20多歲的年輕世代，吳浩銘偏好招募沒有經驗的新人，除了親自培訓、傳遞正確觀念和做法，永慶暨永義加盟經管會為新人召開的教育訓練課程，也會補貼至少一半的上課費用，鼓勵人員進修，使專業度更上層樓。

為了激勵同仁，吳浩銘也大手筆獎勵員工，到職半年業績達標100萬元，就送最新的iphone手機，達標150萬，則送gogoro電動機車，其他員工福利如每個月聚餐、2個月1次一日遊、每年一次海外旅遊，也讓他們的離職率超低！

為激勵員工，吳浩銘團隊時常舉辦聚餐、旅遊活動，凝聚同仁向心力。(圖片提供/永慶房產集團)

堅守誠實的底線 贏得6成客戶專任委託

加入永慶加盟體系超過10年時間，吳浩銘非常認同集團「先誠實再成交」的服務理念，今年永慶加盟四品牌推動的「誠實服務承諾」，他在第一時間就響應簽署，他分享：「一直以來我都告訴同仁必須對客戶開誠布公，偶爾會遇到有客戶不願意配合，像是屋主不希望我們完整揭露屋況瑕疵，擔心會影響成交，雖然可能會失去這次委託的機會，但我們依然會堅守誠實的底線。」

誠實告知能夠避免後續客訴糾紛的產生，省去處理客訴的時間，消費者的信賴度也更高，也因為這樣，永義房屋高雄大順龍華加盟店一年300件以上的委託件數，有高達6成都是專任委託！

深耕高雄13年，吳浩銘投身公益也不落人後，不定期捐款給高雄微笑慈善會，幫助街友及弱勢族群，之前的花蓮地震他也有盡一份心力，他笑說：「賺錢只要夠撐得起這間店就行了，只要我還有能力就會盡力提供協助，並且一直做下去。」

事業如此成功，吳浩銘家庭也美滿，有一個小孩的他，平日7點、假日則6點就一定結束工作回家陪孩子，與家人共享天倫。2022年即將進入尾聲，吳浩銘今年的目標是達成全國業績TOP 5，而明年6月也已經預約好要再開一間永義房屋，再創事業高峰。