民眾痛批陳時中。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

造成上百人傷亡的韓國首爾梨泰院踩踏事故舉世震驚，然而民進黨台北市長候選人陳時中與綠營此時卻重提了大巨蛋並拿其與前者類比，除了前立委郭正亮怒批這給人「撿便宜」的感覺，最新街訪年輕人結果也予以狠打臉，紛嗆是在「蹭流量」！

陳時中上月30日受訪時以梨泰院案為誡，表示未來台北市必須要有交通維安相關的計畫，他以大巨蛋為例，遠雄和台北市政府不能規避火災和安全防護審查，日後開始營運時，交通維護的審查也必須趨嚴。

對此中天新聞《盧秀芳辣晚報》昨（10月31日）委派「辮子妹」以此議題對民眾進行隨機街訪、收集民眾的意見，民眾痛批「可能是為了選舉有流量吧」、「我覺得他在蹭流量，因為根本不關他的事」、「有點不相關」、「兩者沒關係吧」、「選舉快到了，大家都借題發揮一下」、「他是在講什麼東西」、「扯太遠了」，但也有民眾認同陳時中的說法，表示「可能他（陳時中）瞬間聯想到大巨蛋，梨泰院事件也是給大巨蛋的一個警惕」。

而談到對陳時中的印象，民眾則直言「很差」、「變得有點政治腦，都在講政治的東西」、「跟以前有落差，現在都在想選舉的東西」。