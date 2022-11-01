投資人觀望聯準會本周召開的政策會議，周一美股下跌，但月線強勁收尾，三大指數都終結連跌兩個月的低迷走勢。晶片股表現疲弱，費城半導體指數大跌逾2%，台積電ADR收跌0.74%，日月光ADR跌逾4%。

投資人看好聯準會可能撤回激進升息政策，這樣的樂觀氣氛在最近幾周給美股帶來強力的提振，標普500指數過去兩周就上漲了近9%。

以月線來看，道瓊指數收漲13.95%，創下1976年1月以來最大單月漲幅，以及至少自1900年以來最大的10月漲幅。標普500指數10月收漲7.99%，那斯達克指數月漲3.9%。

市場已普遍預期聯準會將在周三會後宣布升息75個基點，投資人關注的焦點將是該美國央行是否考慮在未來放緩升息速度的任何信號。

聯準會官員在政策決議發布後的發言，以及本周晚些時候公布的就業數據，將決定市場如何看待從12月會議起的未來升息走向。

截至目前為止，標普500指數成分股已有約一半公布季報，根據Refintiv數據，市場預期該指數所有企業第三季獲利增長4%，略低於上周預估的成長4.1%。

本周優步、輝瑞和超微（Advanced Micro Devices）將發布業績，投資人也將緊盯周五公布的10月非農就業報告。

★主要指數

道瓊指數跌128.85點或0.39%，收32,732.95點。

那斯達克指數跌114.31點或1.03%，收10,988.15點。

標普500指數跌29.08點或0.75%，收3,871.98點。

費城半導體指數跌49.20點或2.02%，收2,384.45點。

★消息

被喻為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示聯準會的最終利率可能超出預期，美國債息走高。周一在10月最後交易日，美國10年期指標公債殖利率上漲7.1個基點，報4.081%，高於9月底的3.802%，盤中一度揚升10.2個基點，報4.112%。對利率變動更為敏感的兩年期美國債息上漲8.1個基點，報4.503%，盤中大漲10個基點，報4.522%。

在升息前景帶動下，美元全面走高，兌日圓勁揚0.8%，報148.62 日圓。10月美元收漲2.7%，兌日圓連漲第三個月。日本財務省表示，10月動用428億美元阻貶日圓，再創歷史新高。最新公布的中國 10月製造業PMI數據意外重返萎縮，人民幣表現疲弱，周一美元兌離岸人民幣漲0.9%，報7.336元。

投資人預期美國產量可能增加，周一布蘭特期油價格下跌94美分或0.98%，報每桶94.83美元；美國期油跌1.37美元或1.6%，收在至每桶86.53美元。

俄羅斯退出黑海穀物出口協議引發全球供應疑慮，美國小麥期貨觸及兩周新高，玉米期貨上漲逾1%。3月基準CBOT小麥期貨急升至每蒲式耳13.63-1/2美元，創下歷史新高。（2-1）