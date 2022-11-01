★分析

嘉信理財集團（Charles Schwab）交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，聯準會將升息75個基點，這幾乎已成定局，至少三周以來市場認為這個可能性幾乎達100%，超過或低於這個幅度的機率非常低，但投資人總是懸著心，每個人都在等待一切塵埃落定。投資人將消化聯準會在周三說了什麼有關於12月會議將發生的事。我希望這將是升息25個基點，但實際上，有可能是50個基點，即便如此，這對市場來說也是一個非常正面的信號。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，在上周大漲之後，股市正在喘口氣。且考量到周三向來非常重要的聯準會決議，暫停一下較合理。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，周三釋出的信息對於未來的市場預期至關重要。在記者會上，聯準會主席鮑爾將勢必得很有技巧地回答問題，就好像走在鋼索上一樣。

★類股

標普500指數11大類股幾乎全軍覆沒，科技巨頭財報不盡理想，通信服務類股跌1.67%表現最差，其次為科技股股跌1.34%。因油價飆漲而大賺的能源股，是唯一收紅的板塊，終場上漲0.6%，不過在周一晚些時候美國總統拜登呼籲石油和天然氣公司停止牟取「戰爭暴利」並提高產量，否則政府可能對其開徵暴利稅。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數收跌0.62%，報4,644.80點。

★重磅股

因利率上揚而受到打壓的科技巨頭全跌，蘋果跌1.54%，微軟跌1.59%，亞馬遜跌0.94%，Alphabet跌1.85%，特斯拉跌0.43%，Meta跌6.09%，網飛跌1.30%。

道瓊指數方面，旅行家集團（Travelers）漲1.37%，表現最佳，其次為高盛漲0.79%。英特爾跌2.20%，跌幅最大，其次為微軟跌1.59%。

主要晶片股僅美光收高，終場小漲0.11%。恩智浦跌3.68%，超微跌3.14%，輝達跌2.44%，英特爾(INTC)下跌2.20%，應用材料跌1.59%，高通跌1.30%，德州儀器跌0.45%。

★焦點股

蘋果跌1.54%，收在153.34美元。路透社此前報導，直接知情人士透露鴻海位於中國鄭州市的iPhone組裝廠可能因防疫封控問題導致該廠11月份的iPhone產量減少，最高可能影響3成產量。

推特仍然暫停交易，並將於11月8日從紐約證券交易所下市。特斯拉執行長、全球首富馬斯克在入主後宣布他將出任推特執行長。《華盛頓郵報》周一報導，消息人士透露推特擬裁員四分之一，而這可能只是第一輪裁員計畫的一部分。

安森美半導體（ON Semiconductor）重挫8.97%，報61.43美元，並拖累其他晶片股走跌。該美國車用半導體IDM公司上季營收年增26%，達21.93億美元，創下歷史新高，並優於市場預期。調整後每股盈餘為1.45美元，優於場預期，並創歷史新高。該公司預估第四季營收介於20.1億～21.4億美元、每股盈餘介於1.18~1.34美元，雖大致符合市場預期，但也意味著較前一季放緩。此外，日媒報導日本私募股權基金將收購安森美位於新潟的晶圓廠。

人工智慧和自動駕駛新創公司圖森未來（TuSimple）暴跌45.64%，收在3.43美元。該公司宣布開除執行長Xiaodi Hou，一項內部調查顯示他與中國氫能自動駕駛車研發公司Hydron之間存在技術轉讓等不當交易。《華爾街日報》報導，美國聯邦調查局和證券交易委員會都已對此展開調查。

★台股ADR

台積電ADR跌0.74%，收61.55美元，換算台股價格為396.51元。

聯電ADR跌1.50%，收5.93美元，換算台股價格為38.2元。

日月光ADR跌4.14%，收5.09美元，換算台股價格為81.97元。

中華電信ADR漲1.06%，收34.41美元，換算台股價格為110.83元。（2-2）