第一金(2892)今年前9月每股獲利表現為公股行庫之首，EPS達1.24元，外資近期偏多操作。第一金旗下第銀行iLEO數位帳戶於截至2022年9月底，已突破105萬戶，位居公股第一；為提升資安防護等級，今年7月iLEO導入「Mobile ID門號驗證」，客戶可透過手機中的SIM卡進行身份驗證、手機綁定方式進行帳務性交易。而順應團購、餐費等金流拆帳需求日增，iLEO多人收款服務首創「系統自動對帳」與「跨行、跨通路」可使用的「亂數對帳代碼」技術專利功能，彌平收付款雙方資訊落差的痛點。

近年來因疫情影響導致客戶減少外出，加速數位化服務，第一銀行針對已持有iLEO數位帳戶的客戶，可透過iLEO APP將信用卡號設定為常用帳號，直接使用iLEO數位帳戶轉帳繳交信用卡費；此外，iLEO APP中的無卡提款功能，也讓客戶出門免帶提款卡即可透過手機領錢，同時享有轉帳與跨提免手續費的便捷服務。面對金融服務需求持續增加，iLEO數位帳戶也推出串接個人化資料自主運用(MyData)平台之應用機制，客戶於開立第一類數位帳戶時，系統即可自動取得戶籍資料，以提高開戶效率，更同時導入視訊升級服務，節省客戶臨櫃辦理時間。

為持續提升用戶體驗，於2022年11月1日起至2023年12月31日止，全面提升新臺幣優惠利率、跨行轉帳及跨行提款優惠次數，不分新、舊戶，享有新臺幣12萬元以內2%的優惠利率，每年可領取利息2400元，同時享跨行提款及跨行轉帳各10次免手續費優惠。