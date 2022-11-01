YouTuber兼插畫家的網紅泥泥學姊，過去時常在社群平台分享裝扮成各式動漫角色的照片，傲人身材加上栩栩如生的cosplay，擄獲許多粉絲的芳心。近日，泥泥學姊在IG更新一張超夯動漫《鏈鋸人》中的萌寵波奇塔，引發網友熱議。

泥泥學姊在社群平台上時常大方秀出自己的傲人身材，自然率真的她，過去還以在公園躺椅上，已「中二」拍這姿勢引發網友熱烈留言，在IG上已累積多達181萬人追蹤。近日，動漫《鏈鋸人》播出後，在網路上的討論度異常火爆。泥泥學姐也應景扮成動漫中的可愛萌寵波奇塔的模樣，造型相當吸睛。

只見照片中，泥泥學姊穿上一身橘色上衣，背上還加了黑色的把手。而波奇塔最為特殊的電鋸，則是被泥泥學姊的傲人胸部夾住，其上緣更是貼了兩個大眼睛。左下角也貼心附上波奇塔的原貌，讓人不免感嘆她神還原波奇塔的可愛魅力。不過，泥泥學姊擺出的姿勢，圓潤豐胸再配上黑色緊身裙，畫面看起來異常撩人，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

對此，網友紛紛大呼表示「這是波奇大吧」、「這樣都給你想到」、「這也太萌了吧」、「安妮亞想要波奇塔這隻狗」、「這還原度真高啊。」此外，也釣出泥泥學姊回應表示「這麼可愛的波奇塔，要領養嗎。」