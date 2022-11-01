世界大賽第3戰移往費城人主場進行，但是「市民銀行球場」當地大雨不停，最後只好宣布延後，將於台灣時間11月2日上午8時再戰，往後的賽事也全部順延1日。前兩戰雙方在休士頓太空人主場打成1勝1負，預計先發投手是太空人麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、費城人蘇亞雷茲（Ranger Suárez）。

接下來3連戰都是在費城人主場，太空人至少得打贏其中1場才能把決戰帶回休士頓。過往在2-3-2主客場賽制，前兩戰在主場拿下1勝1負的球隊（太空人）總計有55%贏得系列賽，拿下第3戰的球隊則有69%成為最後贏家。太空人目前具有些微優勢。

這場大雨可能改變兩隊的命運，費城人原先安排「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）主投第3戰。辛德加2015年在大都會投過1場世界大賽，碰巧也是第3戰，他當時6局失3分拿下勝投，也是大都會唯一獲勝的比賽（1勝4負）。

現在費城人改為左投蘇亞雷茲擔綱關鍵第3戰，諾拉（Aaron Nola）主投第4戰，辛德加改至第5戰。蘇亞雷茲在首戰登板中繼0.2局助球隊獲勝，辛德加還未在今年世界大賽登板。如果這兩場戰況吃緊，辛德加也可能轉為牛棚投手上場支援。輸掉第2戰的投手惠勒（Zack Wheeler）預計要打到第6戰才會讓他再次先發。