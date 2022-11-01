九合一選戰進入最後一個月，台北市長柯文哲以民眾黨黨主席身份接受媒體專訪表示，自己是科學家、不是唬爛王，評論民眾黨目前在縣市長的選情上是「坐一望二」；「本命區」台北市的議員選情，柯透露他個人基本盤就有20多％，只要能順利轉移，就有希望在北市組黨團。他還曝光選後動向。

《鏡週刊》今（1）日刊出專訪柯文哲內容，柯文哲談九合一選舉，表示要很誠實地講「我們沒有組織票」，並稱民眾黨目前在縣市長的選況是「坐一望二」。

柯文哲解釋，「坐一」是指新竹市長候選人高虹安，「望二」則是指以無黨籍身分參選的台北市長候選人黃珊珊，不過他坦承黃的二還坐不太穩，因為藍綠到最後有5％左右的動員能力，必須要領先夠多才不會被翻盤。

此外，柯文哲表示自己的基本盤有20多％，正常來說北市議員應可上7席，就怕沒辦法將選票完美轉移給小雞們，因此會在最後階段努力掃街，力拚在北市議會組黨團。

柯文哲並透露，台北市長卸任後「要回窯洞」，意指會先回台大醫院報到、歸建，重回醫院地下四樓辦公室排班、上課，之後擬在明年2月1日向台大醫院辦退休，備戰總統大選。