奈格颱風與東北季風外圍環流產生共伴效應，為南投山區帶來不小雨勢，萬大北溪水暴漲。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

消防員以2人護送1名受困遊客的方式，逐一帶5名受困遊客涉溪驚險脱困。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

奈格颱風與東北季風外圍環流產生共伴效應，為東北部帶來豪大雨，昨（10／31）也為南投山區帶來不小雨勢，有5名年輕男女沒注意天候，網路揪團前往仁愛鄉萬大北溪野溪溫泉朝聖，昨下午回程遇萬大北溪暴漲受困求救，南投縣消防局獲報派遣仁愛等3個分隊人員馳援，涉過湍急溪水將5人救出。

南投縣消防局昨下午2時許接獲民眾報案，指5名年輕男女因萬大北溪水暴漲受困，當時仁愛、埔里中心碑、魚池消防分隊人員正在萬大南溪執行「能高安東軍縱走山難」救援任務，立即通報由小隊長孫耀亭率隊前往救援。

警消指出，上月15日尼莎颱風與東北季風共伴效應影響，仁愛鄉山區下大雨，當時2名女子前往萬大北溪進行2天1夜溯溪露營，16日回程時溪水暴漲，2人進退不得，家屬焦急報案，隔天還出動空勤直升機將2人吊掛救出，未料受困事件再度重演。

消防人員5度涉過湍急的溪流，以兩人護送一名受困遊客的方式，逐一帶5名受困遊客涉溪驚險脱困。得知受困的5名年輕男女均來自北部，彼此不熟識，因慕名萬大北溪野溪溫泉，在網路揪團前往朝聖，行前沒仔細查詢、確認山區天氣狀況，回程因溪水暴漲受困。

對於年輕男女為了到野溪溫泉朝聖，行前卻沒做足功課就出發導致受困，令消防人員難以致信。

南投縣消防局提醒，這幾天受東北季風及颱風外圍環流影響，北部地區降下驚人雨量，中部山區天候也不穩定，山區可能因連日降雨，造成坍方、落石或溪水暴漲，呼籲民眾暫時避免前往山區、溪流活動，以免發生危險。