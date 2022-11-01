受惠於優於預期的企業財報季，以及聯準會放緩升息腳步的希望，歐洲股市在10月出現近3個月以來首次上揚。

周一歐洲Stoxx 600指數收漲1.44點或0.35%，為412.20點，收在近6周最高點。此前公布的終值數據顯示，歐元區通膨達創紀錄高位，之後該指數開始收復早盤失土。

人們普遍預計，聯準會在本周會將基準貸款利率上調75基點(3碼)，但市場仍希望，聯準會在12月會以更小的幅度升息50基點，以避免讓美國經濟陷入混亂。

歐洲統計局公布的數據顯示，歐元區10月通膨率來到創紀錄的10.7%，高於9月的9.9%，也高於路透預期的10.2%。

凱投(Capital Economics)首席經濟學家Andrew Kenningham說，通膨已經升到10%以上，歐洲央行(ECB)會優先考慮物價的穩定，無論如何都會加息。

歐洲央行在上周已經將存款利率升至1.5%，並承諾，即使會將歐元區經濟推入衰退，未來幾個月仍會推出更多緊縮政策。

投資人還關注英國央行(BoE)在本周稍晚的政策會議，目前投資人持續押注英國央行鷹派立場。

旅遊休閒股升1.3%，為歐股漲幅最大的板塊。國際航空集團(International Consolidated)上漲5.4%，報121.6英鎊；泰晤士報指出，該集團將推出新的歐洲整合計畫。

瑞士信貸升5.2%，報4.13瑞士法朗；該銀行公布計畫細節，以對投資人籌資40億美元，並支援該家陷入困境的銀行度過近166年歷史以來最大危機。

德國醫療設備商Fresenius醫療(FMC)在公布上季獲利超出預期之後，股價升6.6%，收報27.98歐元。