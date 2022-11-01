《華盛頓郵報》周一報導，消息人士透露推特擬裁員四分之一，而這可能只是第一輪裁員計畫的一部分。

報導指出，長期擔任馬斯克法務代表的律師名人Alex Spiro主導了裁員的相關協商。

根據監管文件，截至2021年底，推特擁有超過7,000名員工，四分之一意味著將裁減近2,000人。

此前馬斯克否認了《紐約時報》上周六有關於他將在11月1日之前裁減推特員工的報導。該報導指出，此舉是為了免除在當天到期的股票授與，最快周六就會啟動裁員。馬斯克在推特上回應有關裁員的問題時表示：「這是假消息」。

推特尚未回應媒體置評請求。《華盛頓郵報》上周四就曾經報導，馬斯克已經告訴投資人他計畫在未來幾個月解僱推特「近75%」員工。

此前媒體引述消息人士報導，馬斯克在完成以440億美元收購該社群媒體平台的交易後，火速在周四就開除了推特執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及法務長兼政策事務主管Vijaya Gadde。