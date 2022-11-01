在高通膨及Fed強化鷹派下，今年來各類資產皆面臨大幅修正的命運，許多資產已嚴重超跌，投資價值浮現。台新投信認為，新興市場債券價格折價比例升攀升至94%，新興市場非投資等級債收益率目前約達10.6% (主要來自烏俄、以及中國地產)，接近2020年新冠危機、2011年歐債危機高點；而新興市場1-3年債企業債收益率亦達8.8%，接近2020年新冠危機高點，深具物美價廉優勢，甜蜜買點來到。由於美債殖利率上彈和部分新興國家升息對大部分短天期非投資等級債券影響有限，建議優先布局低波動的短天期新興企業債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，雖然今年遇升息逆風，但烏俄與中國地產以外的新興市場非投資等級債違約率並未因此上升，JPM亦未因通膨或金融環境緊縮而上調新興市場非投資等級債違約率。據JPM估計，2022年亞洲非投資等級債違約率僅1.6%(扣除中國房地產部分)；新興歐洲非投資等級債違約率僅1.7%(扣除俄羅斯及烏克蘭)；拉丁美洲非投資等級債違約率約3.2%；歐非中東非投資等級債違約率更僅0.8%，2022年整體新興市場非投資等級債違約率僅2％。

張瑋芝指出，就財務體質分析，今年第二季新興市場企業營收與EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）成長約8%，債務降低約1-2%，新興市場企業債槓桿約1.8倍，較美國非投資等級債的3.6倍與歐洲非投資等級債的5.4倍低許多。就中長線來看，中國監管機構計劃透過指定國有企業擔保和承銷示範性房企的人民幣債券發行，為房企提供流動性支持，並呼籲金融機構對陷入困境的房地產行業提供資金支持，有政府支持下，對槓桿低、安全且短天期的債券看法轉趨正向。產業上看好石油及天然氣產業；區域上，相對看好拉丁美洲、中東與非洲。