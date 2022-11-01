美國陸軍分享了來自俄克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill）的一段影片，片中秀出美軍野戰砲兵營的海馬斯多管火箭系統（M142 HIMARS）向著一群熱切的孩子發射「糖果」，在這套系統於烏俄戰爭中大鳴大放的時空背景下，這大概是少數被海馬斯當作目標還笑得出來的情況。

據軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）10月31日報導，M142海馬斯高機動性多管火箭系統有許多用途。它可以向80公里外的目標連續發射6枚227公釐火箭，並迅速更換射擊位置，它可以發射近300公里的陸軍戰術飛彈系統 (ATACMS)。除此之外，它還可以在30公尺左右的範圍內對孩子們進行飽和糖果轟炸。

這可能是世界上首例被海馬斯當成目標是值得的情況，這些小朋友們樂極了，競相盡可能多地收集賀喜（Reese's）花生牛奶巧克力和Skittles彩虹糖，除此之外很難確切地說出這架海馬斯系統還射擊了什麼樣的糖果彈藥，因為小朋友們爭先恐後的搶光了。

報導稱，這無疑是今年海馬斯摧除了毀敵人目標之外最佳用途之一，當然，如果海馬斯可以發射糖果炸彈，肯定也很適合發射美軍士兵熱愛的能量飲料、點心或是帶有漢堡王食物的彈藥筒。