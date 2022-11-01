一年一度的萬聖節總能看到許多好萊塢明星搭上這個變裝潮，絞盡腦汁爭奇鬥艷，吸引無數粉絲的目光。不少名人都加入這場盛宴，包括超模坎達兒珍娜(Kendall Jenner)、名媛芭莉絲希爾頓(Paris Hilton)、金卡戴珊(Kim Kardashian)、歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）與未婚妻等人，其中，《小美人魚》真人版女主角海莉貝莉(Halle Bailey)今年扮成「阿凡達」掀起一波討論。

《小美人魚》真人版女主角海莉貝莉選擇扮成《阿凡達》，只見她戴上精靈耳朵，穿上一件鏤空銀色迷你洋裝，及畫上角色標誌性的藍紋路，網友看到她這身裝扮，不禁留言表示：「很適合，超美！」、「她明明就知道自己適合什麼」、「這個定位很好，只要不是小美人魚就好」、「她扮阿凡達比小美人魚好多了......」。

其實，海莉貝莉出演《小美人魚》的女主角「愛麗兒」後，成為廣大酸民的攻擊對象，網友對她的批評甚至一度壓垮了她，嚴重到需要接受心理治療，但海莉貝莉沒有放棄演出，而是選擇從負面情緒中站起來，表示：「希望自己心中的那個小女孩，以及那些正在和我遭遇相同狀況的小女孩們，都能知道自己很特別，無論哪方面她們應該都做個公主，這種自我安慰也是我所需要的！」