台南市安南區北汕尾一路的防風林處昨(31日)上午發生藥頭槍殺藥腳棄屍案，1涉案的林姓男子到警局投案，供稱因不滿死者吳姓男子曾因毒品案供出自己是藥頭，才痛下殺手槍殺棄屍，警方調查，林男在一輛自小客上槍殺吳男後，疑清理車內血跡後與友人共同棄屍防風林，警方已在贓車內採到可疑血跡，另一名共犯已到案，但仍有一名共犯再逃。

昨天林男向警方投案後，警方根據供詞，在安南區一處防風林內找到吳男屍體，因屍體已遭野狗啃食殘破不堪，警方擴大搜索後，又在約100公尺外找到2把改造手槍與40發子彈，將比對是否作案兇槍。

據了解，林男供稱，他是在29日與兩名男子，約吳男在防風林旁，接著在自小客車內談判，但當場一言不合才開槍將吳射殺，其餘兩人則在旁全程目擊，但林男自稱是單獨犯案，警方仍需要釐清。

台南市安南區北汕尾一路的防風林處，11月31日有製造蚵架的民眾發現1具屍體，身上有多處遭狗咬傷痕跡，驚嚇報警，警方原以無名屍處理，展開專案追查。

直到當天下午，56歲林男突然到警局投案，他稱命案起因2年前的1件毒品案。

林男與41歲吳男原本是藥頭與藥腳關係，吳男曾在2年前1件毒品案中，向警方供出林男身分，林男早已懷恨在心，29日夥同2名友人，開車載走吳男，並在車上發生口角，林男憤而槍殺對方，將槍彈丟棄現場，棄屍防風林逃逸。

警方根據供詞，果然在100公尺外的廢棄蚵殼堆內，發現大量槍彈，目前正積極追緝另一在逃共犯。