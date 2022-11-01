Un passage dans un reportage de CCTV-7 montre la possible collaboration entre un J-20 biplace et des #drones GJ-11 à faible observabilité.



La représentativité est à confirmer. pic.twitter.com/9Xy8Q8KQOO — East Pendulum (@HenriKenhmann) October 12, 2022

雙座版殲-20出現後，可能的用途引發高度關注，中國《兵工科技》雜誌說，未來在資訊戰中，它可能用來當作戰術電子干擾機和加強版預警機。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，原本廣泛認為，雙座版殲-20主要是用來指揮無人機蜂群，但《兵工科技》指出，近年來由於5代戰機能執行的任務比以往更多，因此專家對它們在資訊戰中的地位已有不同的看法。一般希望， 5代戰機還可以作為戰術電子干擾機、小型戰術預警機和高速隱形偵察機等，並成為無人機蜂群的指揮機。

分析說，雙座版殲-20的前座駕駛負責飛行，而後座駕駛則負責干擾。未來對敵方電子裝備來說，高速隱形5代戰術干擾平台將成為惡夢。

分析說，雙座殲-20大可以解決單一駕駛在飛行時，無法同時和其他戰機駕駛溝通戰術，又執行預警任務的問題。後座駕駛可以負責溝通和指揮，徹底和前座駕駛分工，大大提升雙座殲-20充當小型預警機的效率。

目前雙座殲-20是全球唯一的雙座版5代戰機，但目前還不清楚，它們何時可服役。軍事出版商詹氏（Janes）航空專家卡迪達（Akhil Kadidal）說，在雙座殲-20上整合預警系統和電子情報裝置會是個挑戰。

他指出，中方整合下一代內置預警套件的能力有限，需要開發外掛莢艙，以提升戰機的預警和電子情報能力。不過，至今還沒有影像支持在雙座殲-20上安裝這類外部系統的說法。

然而，卡迪達也說，儘管有挑戰，但由於中國有魔改基礎戰機，使它們變身為預警機和電子情報平台的紀錄和興趣，因此相關升級是可能的。

另一方面，中國軍事專家宋忠平說，相關文章反映了戰機發展的趨勢。他說，中國空軍正在深化信息化的程度。殲-20可望增添電子干擾和預警等更先進的功能。