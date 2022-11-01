美國上個月初宣布限制先進晶片及相關技術、設備出口至中國，港媒分析指出，美國政府試圖阻礙中國製造先進半導體，避免讓解放軍有管道取得跟使用，但其實美國晶片禁令將無法重擊中國武器生產，主因在於，共軍使用的晶片技術門檻，遠低於民用領域。

根據南華早報報導，美國擴大與中國之間的科技戰，並加強出口管制，實體名單上的中國企業也越來越多，他們甚至禁止美國人在高科技領域為大陸工作，因為美國政府試圖阻礙中國製造先進半導體，同時想攔阻解放軍獲得具軍事用途的敏感技術。

報導引述觀察人士說法指出，由於解放軍使用的晶片技術落後，美國最新的制裁目前對中國的武器生產影響不大。

澳門軍事專家黃東（Antony Wong Tong）也說，當前民用晶片技術比軍用晶片技術水平更高。他建議中國應該加快軍民融合，發展兩用技術。

報導也提到，先進的處理晶片帶來了體積更小、功耗更低、計算能力更強等優勢，然而，這些優勢在軍事裝備中不太理想。中國軍事評論員宋忠平（音譯，Song Zhongping） 透露，軍事裝備需要很長的時間來開發，所以他們傾向使用前幾代技術開發的晶片，兼具高度穩定性、抗干擾性和環境適應性。