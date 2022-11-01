61歲王牌經紀人孫德榮過去曾一手捧紅5566、羅志祥、七朵花等紅極一時的藝人與團體，但他近年頻傳健康狀況欠佳，不僅罹患膀胱癌，去年還驚傳腎衰竭延誤就醫。昨(10/31)他自曝因安眠藥藥效太重，讓他出門開車上街時竟爆兩次意外，撞車兩次，幸好他本身沒受傷，算是不幸中的大幸。

孫德榮2014年時曾自曝罹患膀胱癌，在醫生建議下用大腸改做成新的膀胱，他在直播中透露：「我是擷取50公分大腸，泌尿科醫生做成一個囊、儲藏尿意的地方，因畢竟是大腸，大腸會分泌大腸液讓大家便便時比較順暢，所以永遠會分泌大腸液」，又因為新膀胱容量不高，一小時就要上廁所一次，更長達半年都必須攜帶尿袋，令他苦不堪言。

孫德榮自曝昨因吃安眠藥險出車禍。（圖／翻攝自孫腫來了臉書）

近年孫德榮靠著Youtube頻道節目《孫腫來了》重回大眾視線前，今年8月他邀來何妤玟作客，聊到羅志祥（小豬）過去給過孫協志假電話的傳聞，當時羅志祥表示給的是0933開頭的電話，目前仍在使用，只是這電話常關機，他可以提供帳單作證，孫德榮問何妤玟當時小豬給孫協志電話時是否在現場？她承認在，孫德榮好奇真相，何妤玟猶豫一下表示她也沒有羅志祥電話，所以不清楚內情。

昨孫德榮自曝安眠藥吃太多，又因為跟阿龐師約好拿水果，未料開車時竟然連撞兩次，拍影片報平安時還有點昏昏沉沉，並強調：「怎麼會安眠藥沒退，我出門拿水果保養身體車連撞兩次，都是車傷與別人無關，我應該躺一躺。睡覺！」，引來粉絲擔心回：「安眠藥少吃。盡量以青菜水果為主保持快樂的心情」、「孫總或許可以考慮吃褪黑激素」、「孫總要小心一點喔！注意安全和身體」、「現在還有一種東西叫傅胖達或吳柏毅，自己都不用出門有人會送到家」。