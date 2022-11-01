去年因家庭風波消失10個月的李靚蕾，近日除了現身參加綜藝天王胡瓜乾女兒香蜜拉（Samira）與鑽石商老公吳國彰（Alex）的世紀婚禮外，近日也頻繁PO文分享近況，昨（10/31）日她便PO製作南瓜燈與南瓜料理的照片，更在限時動態上曬出與閨密們慶祝萬聖節的照片，但仔細一看才發現裡面不乏名媛、影后，令眾人驚訝李靚蕾在演藝圈中的好人緣。

李靚蕾日前才在個人IG上，曬出準備萬聖節裝扮的照片，而她自己也化身為茶壺太太與孩子們同歡，甚至俏皮的寫下「萬聖節快樂 from 茶壺太太Coffee? tea? Me?」，令網友紛紛表示「我現在才發現其中一雙腿是媽媽」、「媽媽太強大」、「乍看還想說怎麼有四個寶貝，細看才發現這位茶壺太太也太苗條了」、「超級有才，很棒的DIY，很有愛親子時間」受到4萬多人按讚。

昨日萬聖節，李靚蕾便再度PO文表示「超好玩療癒的南瓜燈，挖出來的南瓜+南瓜籽不浪費，作了南瓜濃湯/烤瓜子/南瓜派還有南瓜燉飯，滿屋子亮晶晶，南瓜香味四溢」，並公開製作影片，同樣受到眾人讚賞。但最吸引大家注意的，是她在限時動態中所曬的照片。

只見李靚蕾在照片中寫著「她和她的她的她的她的她的她」並一一標記名字，才發現原來照片中的閨密，除了名媛孫芸芸、貴婦藝術家Elin以及阿信前女友劉薇外，竟還有影后許瑋甯、楊謹華、以及近日前往大陸發展的王心凌；李靚蕾還不忘加上Hashtag「療癒的時光」、「每次都笑瘋」、「Girlstime」等。而照片中，只見她們一下對著鏡頭裝可愛、一下又扮鬼臉，完全不計形象，不少人也相當驚訝原來她們私底下都是好友，意外曝光她超狂的交友圈。