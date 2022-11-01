不滿競選旗幟遮反光鏡，18歲男破壞遭送辦。(警方提供)

不滿競選旗幟遮反光鏡，18歲男破壞遭送辦。(警方提供)

地方九合一選舉進入倒數階段，東港警方上月底接獲民眾報案指出，新園鄉港墘村內產業道路有選舉旗幟遭破壞，警方獲報立即趕往現場，發現黃姓村長候選人旗幟遭破壞，經調閱周遭監視器釐清案發經過，鎖定楊男涉案，通知到案後依毀損及選舉罷免法罪嫌函送偵辦。

警方表示，各級候選人為尋求選民支持，在街道巷弄都可以看到許多競選看板、布條、旗幟等，由於正值選舉期間，新園鄉港墘村內的競選旗幟竟傳遭人破壞，事涉暴力選舉，警方不敢大意，立即成立專案小組。

經積極調閱相關路口監視器及查訪附近居民，順利鎖定居住高雄市大寮區18歲楊姓男子，經通知到案表示，因不滿競選旗幟布幔擋住路口反光鏡影響視線，即下車將旗幟折斷，全案經偵詢後依毀損及選舉罷免法罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒強調，破壞參選人選舉看板、旗幟、布條等行為除觸犯刑法第354條毀損罪外，如妨害候選人競選，更違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑，選民如遇旗幟擋住視線應請候選人派人移置適當位置，不要做出類似犯行。