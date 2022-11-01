賴清德出訪帛琉共和國，賴清德機上談話時，介紹這次訪團還有一大亮點就是，有兩位棒球明星隨團，分別是陳鏞基及胡金龍；賴清德還用梁靜茹的一首歌詞形容帛琉美麗的風光，結果媒體問，這首歌是梁靜茹「分手快樂」，副總統知道嗎？

賴清德在飛機起飛後不久發表機上談話，他說，這次奉派出訪太平洋友邦帛琉共和國，我國在10月13日邊境開放後，首次外交訪問，非常感謝新光醫院、老爺集團林清波董事長，及全國各縣市旅遊公會理事長及台灣非常有代表性的旅行社、棒球行銷協會黃理事長、陳金鋒（陳鏞基）胡金龍兩位家喻戶曉的棒球明星等，共襄盛舉。

他說，非常希望經由大家協助，順利完成蔡英文總統交付的使命，連結觀光及合作，「我是團長，機上每位朋友都是代表團一員，大家分工合作，為國家拚外交」。

他說，今天有棒球球星在機上，「我們換一個棒球場景描述，我們不僅是國家訪問團，也是國家代表隊，我是團長也是國家代表隊隊長，你們都是訪問團一員，也是國家代表隊成員」。

他說，希望能夠為台灣打一場好球，為台灣加分。來到上帝的水族箱帛琉共和國，這個美麗的風光，他也想到一首歌，就是梁靜茹的「不想過冬，厭倦沈重，就不想飛去熱帶島嶼游泳」，這個地方非帛琉莫屬。今天由此機遇不要錯過機會。

談話完，賴清德來機艙與大家寒暄，由於這首歌是梁靜茹的「分手快樂」，媒體詢問，「副總統知道嗎？」還起音要賴清德跟著唱，不過賴清德只有揮揮手。

而棒球明星是陳鏞基，賴清德卻口誤說成陳金鋒。