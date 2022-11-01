藝人小賴(賴晏駒)與嘻小瓜(謝紹宸)過去常在節目被說兩人外型相像，除此之外兩人也同樣擅長舞蹈，因此兩人經常一起受邀上節目，感情似乎不錯，不過，近期卻傳出兩人因一位健身教練而鬧不合。

根據《鏡周刊》報導，小賴與嘻小瓜共同友人透露，在某次嘻小瓜與朋友到KTV狂歡時，為了炒熱氣氛，嘻小瓜就與一名健身教練熱舞，不料，據傳由於小賴對那位健身教練頗有好感，因此當小賴聽到這件事後相當氣憤，甚至直接去找嘻小瓜，要他離對方遠一點，更放狠話警告他，對此，嘻小瓜似乎很無奈，也向友人透露，「我什麼都沒做，怎麼會這樣？」。

然而，過去兩人受訪時，嘻小瓜就曾坦言心中有疙瘩：「我真的很不喜歡比較，我們朋友圈也都一樣，可是因為常常被比較，所以我連私底下都不敢跟他一起出去，都怕別人看到我們又會覺得我們很像」。

事實上，小賴、嘻小、瓜何美及斯亞曾組成Trouble Girl，當時四人經常一起上節目，不過近年來小賴於《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」表現亮眼，隨後加入五堅情，人氣跟著水漲船高。