新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供）
新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供）
新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供）
新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供）
新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供）
新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供）
板橋路邊停車格火警！ 10輛機車全燒成廢鐵

新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅，消防局表示共有6輛機車遭燒毀，4輛機車部分燒毀，目前警方正查看路口監視器釐清原因，調查是否有人為縱火可能。

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