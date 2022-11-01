板橋路邊停車格火警！ 10輛機車全燒成廢鐵 10:042022/11/01 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供） 新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供） 新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅。（民眾提供） 板橋路邊停車格火警！ 10輛機車全燒成廢鐵 訂閱影音： 中時新聞網 新北市板橋大觀路二段某處巷弄內今早（1）發生路邊停車格中整排約10多輛機車因不明原因突起火燃燒，警消到場後火勢不到10分鐘就撲滅，消防局表示共有6輛機車遭燒毀，4輛機車部分燒毀，目前警方正查看路口監視器釐清原因，調查是否有人為縱火可能。 金門倉庫大火烈焰直衝天際「40輛機車燒毀」剩焦黑骨架 板橋區公所送暖 周末將發10萬公斤愛心米 林佳龍抽中1號 板橋首場車隊掃街 #輛機車 #板橋 #燃燒 #人為縱火 #大觀路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子誤以為被通緝 騎車拒檢撞傷新北警員 18:372022/10/28 社會 凱撒飯店集團線上旅展10／25開賣 聯合住宿券抗漲每張2500元 11:592022/10/20 生活 板橋文昌街生活學堂 共遊枋橋穿越歷史 18:122022/10/19 生活 中油大林廠爆炸傳燃燒有毒物 環保局回應了 00:452022/10/28 社會 林佳龍板橋黃昏市場掃街：選民比預期熱情 17:212022/10/21 政治 燃燒的鬥魂 日本摔角傳奇豬木曾在台掀風潮 04:102022/10/31 生活新聞 新北「臺灣科普環島列車」 250位偏鄉師生樂遊板橋站 13:422022/10/28 新消息 金髮妹遭攔檢報假名警識破 搜出毒品辯：因通緝怕被關 12:392022/10/25 社會 金門皇家酒廠附近火災 不當燃燒廢棄輪胎險釀禍 15:032022/10/25 社會 板橋地政舉辦「淺談都更與危老二三事」講座 10:062022/10/25 區域情報-新北 朱立倫訪劉美芳競選總部 許願樹掛「高票當選」 16:172022/10/27 政治 李婉鈺競總成立大會 張麗善隔空相挺「雲林女兒」 14:152022/10/31 政治 萬聖節登記結婚！新人扮「地獄使者」樂喊延續幸福感 16:502022/10/31 生活 逾7成板橋民眾支持雙語政策 議員候選人列首要政見 12:262022/10/27 政治 雲林汽車修配廠暗夜大火 婦人命喪火場成焦屍 08:442022/11/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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