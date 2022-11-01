「南方響起誓師大會」造勢活動現場。（圖／取自柯志恩臉書）

「南方響起誓師大會」造勢活動現場。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩，10月30日在鼓山區舉辦「南方響起誓師大會」，當日下雨現場估計仍有湧入超過1萬人，讓柯感動大喊「黃色和紅色，是今天誓師大會最美麗的顏色」，並強調辦這場活動就是要告訴全台灣，國民黨對南部的重視，「從我們開始，民進黨對南部的綁架，到此為止！」此文不僅獲得3萬個讚，更引發網友熱烈迴響。

柯志恩10月30日晚間在臉書發文，感謝當天活動現場的高雄鄉親們，穿著雨衣、拿著國旗也力挺到底，這代表要讓全台灣都知道，高雄、南部，不是只有民進黨的聲音；要告訴全台灣，國民黨對南部的重視，從他們開始，民進黨對南部的綁架，到此為止。面對現場熱情相挺的民眾，柯更感動直呼：「黃色和紅色，是今天誓師大會最美麗的顏色。」

柯志恩指出，民進黨常說都是因為國民黨，南北差距才不斷擴大，但民進黨在嘉義、台南、屏東、高雄都執政20多年，過去22年裡，民進黨在中央也執政14年，比國民黨執政的時間還多，「請問大家的生活有變得更好嗎？還是人口不見、財團進來，民進黨發大財？」柯強調，高雄過去何等榮耀，但如今人口卻已輸給台中，現任市長陳其邁當天也在岡山舉辦造勢，他一定會用著講台、看著稿，細數冰冷的數字，但她想問「政績是用念的，還是人民感受的？」

此文獲得約3萬個讚、超過1300則留言與破300次分享，反應熱烈。網友紛紛表示：「民進黨自認是高雄人的爸爸，如今高雄人反撲了」、「沒錯！我們不能再讓民進黨綁架了！」「柯志恩講得很棒，國民黨就是要有這種霸氣」、「妳敢挑戰超艱困選區，這點讓我敬佩」、「期待藍天再現高雄！加油」、「志恩真的讓我大大改觀，妳的勇氣讓我非常感動」、「最近常聽人討論高雄選情，志恩讓高雄起風了！」