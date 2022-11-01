賴清德副總統1日上午啟程前往南太平洋友邦帛琉進行3天2夜國是訪問，主要目的是帶領我國旅遊業者到帛琉「拚觀光」，並與友邦深化連結交流，此次行程也特別邀請中華職棒統一獅隊球星胡金龍及陳鏞基擔任神秘嘉賓，在帛琉陪同賴清德參加台灣國際棒球發展協會捐贈球具給帛琉棒球聯盟。（陳麒全攝）

賴清德副總統1日上午啟程前往南太平洋友邦帛琉進行3天2夜國是訪問，主要目的是帶領我國旅遊業者到帛琉「拚觀光」，並與友邦深化連結交流，此次行程也特別邀請中華職棒統一獅隊球星胡金龍及陳鏞基擔任神秘嘉賓，在帛琉陪同賴清德參加台灣國際棒球發展協會捐贈球具給帛琉棒球聯盟。（陳麒全攝）

賴清德副總統1日上午啟程前往南太平洋友邦帛琉進行3天2夜國是訪問，主要目的是帶領我國旅遊業者到帛琉「拚觀光」，並與友邦深化連結交流，此次行程也特別邀請中華職棒統一獅隊球星胡金龍及陳鏞基擔任神秘嘉賓，在帛琉陪同賴清德參加台灣國際棒球發展協會捐贈球具給帛琉棒球聯盟。（陳麒全攝）

賴清德副總統1日上午啟程前往南太平洋友邦帛琉進行3天2夜國是訪問，完成蔡英文總統所交付的3項任務，主要目的是帶領我國旅遊業者到帛琉「拚觀光」，並與友邦深化連結交流，此次行程也特別邀請中華職棒統一獅隊球星胡金龍及陳鏞基擔任神秘嘉賓，在帛琉陪同賴清德參加台灣國際棒球發展協會捐贈球具給帛琉棒球聯盟。

賴清德副總統1日上午8時抵達桃園國際機場，在登機前發表簡短談話。他表示，此行是奉派組團前往帛琉共和國進行國是訪問，這也是台灣在10月13號國境解封之後，我國第一次正式的外交訪問，我們的目標非常明確，就是完成蔡英文總統所交付的3項任務。

賴清德副總統說，第一個就是連結。台帛兩國建交已經23年，兩國邦誼永固，而且也沒有受到疫情的影響，彼此之間的訪問也非常頻繁。帛琉總統惠恕仁去年來台訪問之後，今年10月也率團來台灣進行國是訪問，並參加雙10國慶慶典。今年8月份帛琉副總統席嫵杜也率團來台訪問，因此正式應邀回訪，足以已證明，邊境開放的台灣已經做好準備，不僅僅要直接連結帛琉共和國、我們在太平洋的友邦，同時也要進一步的連結國際社會。

第二個任務是觀光。台帛兩國都是海洋國家，海上風光都非常明媚，因此我這一趟的訪問希望能夠帶起疫後一起拚經濟，一起拚觀光，特別是帛琉共和國素來有「上帝的水族箱」的美譽。我們這次出訪也邀請了台灣全國性、各縣市的旅遊公會理事長，以及台灣數家實力非常雄厚，足以促進台帛兩國觀光的旅行社一起前往。

賴清德副總統指出，相信經由我們的努力，不僅僅可以增進兩國的觀光發展，也希望能夠邀請更多的台灣民眾，前往帛琉觀光旅行。我們也非常希望能夠促成，台帛兩個國家的美麗，讓國際社會能夠更進一步的了解。

第三個任務就是合作。此行非常感謝外交部的安排，我將與惠恕仁總統、席嫵杜副總統會面，也將拜訪國會、參眾兩院，親自代表台灣人民向帛琉共和國表達台灣的感謝，不管是惠恕仁或帛琉共和國的國會，對台灣的支持是非常強大，屢屢在國際上替台灣發聲，我們衷心地向帛琉共和國表達台灣人民的感激。

賴清德副總統表示，他也將出席「新都道路工程動土典禮」，並視察國合會技術農援，也將受邀出席新光吳火獅紀念醫院與帛琉共和國衛生部「遠距醫療中心」的捐贈儀式，同時參加「台灣國際棒球發展協會」捐贈帛琉棒球大聯盟棒球物資儀式。

賴清德副總統強調期待經由這次的訪問，能夠增進兩國之間的合作。不管是在外交，或者觀光，醫療、教育、文化跟其他的面向，都能夠有更進一步的進展，不僅僅可以進一步的鞏固兩國的邦誼，增進兩國人民的感情，也可以進一步的在國際上一起合作，推廣、深化民主自由人權的價值。