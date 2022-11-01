歐洲聯盟（EU）負責內部市場業務的執行委員布勒東今天表示，歐洲政府和企業必須意識到中國是歐盟的競爭對手，因此他們在批准中國投資時不應天真。

布勒東（Thierry Breton）這番評論似乎有部分是針對德國；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計4日訪問北京。

過去幾年，歐盟通過一系列保護措施，加強控制包括中國在內的國有外企投資，以確保競爭對手不會在歐盟獲得更多政治影響力。

但德國最近決定批准將國內第一大港漢堡港（Hamburg）的部分股權出售給一家中國公司，令許多外交官感到困惑。

布勒東接受路透社訪問時說，相較於最初提議將漢堡港碼頭逾1/3股權出售給中國遠洋運輸集團，他較支持將中方收購占比砍到25%的決定。

他說：「我們必須高度警惕。」

布勒東說，自歐盟2019年將中國列為「系統性競爭對手」以來，歐盟通過一連串措施，可用來阻止外企對關鍵基礎設施的投資。

布勒東說：「是否採納這些措施並改變自身行為，皆由成員國決定。」

蕭茲此行將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，歐盟領袖首度訪問北京。

蕭茲近來因允許中國遠洋運輸集團投資漢堡港而備受抨擊，他的執政聯盟夥伴強烈反對相關計畫，擔心中國因此獲得對關鍵基礎設施的影響力。

詢及蕭茲此行，布勒東說，歐盟國家應該採取更團結的態度。

他說，歐盟更加防備中國，是北京在疫情期間的態度所導致的結果，當時中國當局利用各國在口罩等裝備方面對中國的依賴來獲得外交影響力。

布勒東說：「我們不能忘記這一切。天真的時代已經結束了。歐洲市場是有條件的開放。」

他也向有意在中國增加投資的歐洲企業提出警告，在一個益發「專制」的國家，這麼做是要自負風險。