按摩是許多人放鬆紓壓的方式，但要小心按摩的位置最好避過頭頸部，且力道不能過大。一名大陸22歲女子日前做了推拿按摩後，四肢抽搐2小時，左側小腦、腦幹急性腦梗塞，被送急診搶救，所幸及時進行溶栓治療，腦血管被開通，幸而救回一命，一周後女子康復出院。

根據《澎湃新聞》報導，寧波北侖區人民醫院（浙大醫院北侖分院）神經內科醫師倪華夫表示，患者送至該醫院時說話不清，左側手腳抬不起來，核磁共振顯示急性大面積腦梗塞。因尚在溶栓時間窗內，醫生立即進行溶栓治療，過程中血管的電腦斷層顯示，右側椎動脈重度狹窄，左側椎動脈閉塞。

倪華夫表示，青年人發生腦梗死的機率低，而且該患者沒有高血壓、高血脂、糖尿病、吸煙等腦血管病高危險因子，肯定是其他原因造成腦梗塞。經溶栓治療、取栓手術，女子的腦血管重新開通，逐漸恢復。醫生詳細詢問病史，得知她兩天前做過頸部按摩推拿。

倪華夫解釋，腦部椎動脈血管壁分3層，分別是內膜、中膜和外膜，當受外力作用或有病變時，可能出現內膜撕脫、剝離，按摩可能使動脈管壁內膜受到外力撕裂，形成開口，血流進入內膜與中膜之間，形成「假腔」並在血流沖擊下變大，擠壓「真腔」，導致血管堵塞。

醫生提醒，很多人喜歡按摩，還讓師傅大力點，但若按摩手法不正規，可能導致動脈夾層，形成血栓。