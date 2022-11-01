蔡其昌一大早就偕同民進黨在太平區兩位爭取連任的市議員：蔡耀頡、張玉嬿以及立委何欣純陪同下到太平路太平橋頭以及當地菜市場掃街拜票。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌1日上午到太平區太平路橋頭展開「全面開站」站路口拜票，以及市場掃街行程。（馮惠宜攝）

九合一選戰倒數25天，民進黨台中市長候選人蔡其昌持續到「全面開站」站路拜票以及市場掃街行程，1日上午起早到太平區，他坦言今年選戰是最冷的一次，全台皆然，冷不是一個候選人可以把它炒熱的，選舉固然是民主的嘉年華，但最終還是看牛肉在那裏？最終還是回到政見才是選舉的本質。

蔡其昌一大早就偕同民進黨在太平區兩位爭取連任的市議員：蔡耀頡、張玉嬿以及立委何欣純陪同下到太平路太平橋頭以及當地菜市場掃街拜票，面對媒體追問，會不會感覺今年選情很冷？如何因應？做出回應。

蔡其昌坦這，今年選情的確很冷，他從20多歲從當助理開始助選，立委也選了5次，這次是最冷的一次；他分析可能因為疫情很多人、特別是長輩不敢群聚，但他覺得選舉是一種態度，做一個候選人在民主選舉裏面應該要親自去拜託市民，跟市民親自講解你能帶給這個城市什麼願景，用雙腳讓每一個市民看到你，不管外面客觀環境如何，這是一個候選人最基本的。

他也說，不只台中選情冷，北部的輔選團隊告訴他他們選情也很冷，即使因為選戰結構的關係，像台北市三腳督，佔據媒體板面，但台北的輔選團隊也告訴他們「選情冷」；他直言，冷不會只在一個地方，是全台灣皆然，這是這一次到目前為止選舉很大的特色，會不會熱他也不知道，但選舉要到最後一天才知道結果。

蔡其昌也說，冷不是一個候選人可以把它炒熱的，選舉固然是民主的嘉年華，但最終還是看牛肉在那裏？台灣民眾經歷過台灣民主化那麼多場選舉他們最終還是會回到政見，看誰能帶給這個城市更多的幸福、更多的福利，讓大建設可以啟動，最終還是要回到選舉的本質。

他也強調，一直以來他很少搞花招，務實、紮紮實實，跑大場、小場去說明，目前已經達700場的市政說明會。

何欣純也表示，今年確實選情比較冷，可能因為疫情的關係，因此，他們輔選團隊就逆勢思考，民眾因疫情不願群聚，我們就把握每一個機會走入人群、走向住家、社區、市場、走遍每一個大街小巷，讓大家認識蔡其昌，讓市民朋友都知道他有很多政見要跟大家分享。