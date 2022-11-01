南韓首爾梨泰院10月29日發生嚴重踩踏事件，一名韓國華僑、在台灣當醫師的男網友表示，事發當晚他走出梨泰院酒吧沒多久，就聽到哀號跟求救聲，沿著聲音找到事發的巷弄後，赫然驚見「人間地獄」，他緊急替受傷民眾急救，但一個晚上有恢復生命跡象的人不多，且那天之後，他不僅睡覺會做惡夢，耳邊還隱約聽到哀號跟呻吟聲，一張張呈現黑紫扭曲的臉孔，在他腦海揮之不去。

原PO昨（10月31日）於論壇《Dcard》指出，最近回韓國放長假，事發當晚他從梨泰院的酒吧走出來，在吵雜的音樂聲中隱約聽到哀號和求救聲，本以為是參加萬聖節活動的民眾狂歡的呼喊聲，沒有太在意繼續往前走，但他愈聽愈覺得不對勁，因為哀號和求救聲太真實了，他穿越逆流的人龍才發現「真的是人間地獄」。

原PO表示，在設備缺乏的狀況下，他只能快速評估現場民眾意識、脈搏，接著開始壓胸，若有壓到脈搏，就請旁邊的人過來接手，再找下一個等待救援的民眾，後來韓國的警消、醫護到場，他表明自己是醫師後，盼能加入救援，才有比較充足的醫療設備。

原PO說，整個晚上有恢復生命跡象的人寥寥可數，或是那些有生命跡象、狀況不穩定的民眾，在他急救後有沒有度過難關，也是未知數。他自認從醫已看盡生死，任何大場面都能處之泰然，「但那一晚我還是驚慌失措，到現在不僅睡不好，耳邊一直隱隱約約有哀號和呻吟聲，還不時被噩夢嚇醒，那一張張黑紫扭曲的臉孔，在我腦海揮之不去。」