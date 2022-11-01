消息面：

1.美國總統拜登呼籲石油和天然氣公司停止藉由俄烏戰爭牟取「暴利」，並呼籲美國油氣業提高產量，否則政府可能對其開徵暴利稅。拜登表示，石油公司上季獲利亮眼是利用戰爭獲取暴利，這是不合理的作為，油氣業應將相關獲利回饋消費者，每公升汽油零售價格應該下降至少50美分。

2.美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）表示，近期的經濟數，不足以支持聯準會激進的升息立場過早轉向。除非通膨確實出現回落跡象，否則他不認為當局有調整貨幣政策的必要。

3.跟進摩根士丹利等華爾街大行，摩根大通也預期全球央行的升息周期可能在明年初畫下句點。小摩分析師表示，歐洲央行的語氣轉變、英國財政壓力紓緩，以及加拿大和澳洲央行放緩升息步伐，都使全球緊縮周期在明年初結束的預期升高。聯準會可能在12月會議升息50個基點，並在明年第一季升息25個基點後停下升息步伐。

4.被喻為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示聯準會的最終利率可能超出預期，美國債息走高。周一在10月最後交易日，美國10年期指標公債殖利率上漲7.1個基點，報4.081%，高於9月底的3.802%，盤中一度揚升10.2個基點，報4.112%。對利率變動更為敏感的兩年期美國債息上漲8.1個基點，報4.503%，盤中大漲10個基點，報4.522%。

5.在升息前景帶動下，周一美元全面走高，兌日圓勁揚0.8%，報148.62日圓。10月美元兌日圓收漲2.7%，連漲第三個月。日本財務省表示，10月動用428億美元阻貶日圓，再創歷史新高。最新公布的中國10月製造業PMI數據意外重返萎縮，人民幣表現疲弱，周一美元兌離岸人民幣漲0.9%，報7.336元。英鎊日跌1.2%，報1.1476美元，儘管市場普遍預期英國央行周四將升息75個基點。

6.市場觀望聯準會準決議，以及受美元升值影響，周一紐約期金收跌8.4美元或0.5%，報每盎司1636.4美元；10月收跌1.9%，連跌第7個月，創下54年以來持續最久的跌勢。

7.中國經濟數據意外疲弱且持續收緊防疫封控措施，以及投資人預期美國產量可能增加，周一布蘭特期油價格下跌94美分或0.98%，報每桶94.83美元；10月收漲7.8%，為5月以來月線首次收高。美國期油周一下跌1.37美元或1.6%，收在至每桶86.53美元；月線收漲8.9%。

8.俄羅斯退出黑海穀物出口協議引發全球供應疑慮，美國小麥期貨觸及兩周新高，玉米期貨上漲逾1%。3月基準CBOT小麥期貨急升至每蒲式耳13.63-1/2美元，創下歷史新高。