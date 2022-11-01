綠批醜化市府打臉韓國瑜 柯志恩反嗆陳其邁「這句」：別護航忽略市民需求

高捷黃線機廠昨天動土，引發藍綠隔空交火。國民黨高雄市長候選人柯志恩昨認為，市長陳其邁各項建設拚動工，但像是運動中心只是用一般學校來改建，藉此衝高數字。綠營反嗆，想醜化高市府卻打臉前市長韓國瑜。對此，柯志恩今（1）日再反批，不要為了護航，忽略市民需求。

昨媒體問及，黃線選在選前動工，執政黨主打政績牌，各項建設拚動工。柯志恩認為，高市府在選前不斷動工，宣布完成哪些部分，這當然有選舉考量，而包括很多運動中心動工，只是用一般學校來做改建，然後不斷衝高數字，與市民所期望的，類似新北的國民運動中心這種規格有落差。

民進黨高市議員李雅慧痛批，柯志恩想醜化認真活化校園、開闢運動中心的市府團隊，不僅突顯對市民需求缺乏理解，更打臉「一座也沒動工」的韓國瑜，以及跑去剪綵、稱自己爭取運動中心的國民黨議員，更轟柯志恩再次用「天龍視角」嫌棄高雄。

對此，柯志恩今在市議員黃紹庭、陳若翠陪同下到苓雅市場掃街，柯受訪回擊，改建目前的學校成為運動中心，某種程度會排擠到學生使用時間，這跟市民所期待健全的運動中心有所落差，自己只是站在這個角度來看，請問何錯之有？反嗆對方「不要為了護航，忽視市民需求，這種態度不是我們所樂見的」。

針對陳其邁昨天出席高捷黃線動工，今天則是內惟藝術中心試營運。柯志恩認為，不應該在選前，不斷透過動工來告訴大家「你做了非常多的事情」，建設的開通，本來就是市長的基本功，但質疑是否要快速的績效，而產生額外問題。

柯志恩說，像高捷黃線目前僅是機廠部分動工，機電標已經有了，但土建標還是流標。此外，昨天也爆出高捷林園延伸線上，很多居民對於區段徵收的過程未被充分詢問及溝通，而提出抗議，因此她樂見市府建設工程能如期完成，但千萬別搶快而忽略市民需求。

柯志恩也強調，綠營不要每次都說，韓市長沒有做任何事情，很多建設都是一棒接一棒的，像是可行性評估、綜合性評估等，都是在下任市長執政才可以看到所謂的開工、動土，因此不要否定前任一些的貢獻。

國民黨高市議員黃紹庭也酸，民進黨政府不要選舉到了，就拿公共建設來做選舉的宣傳，2018年高雄市長投票前，民進黨也是在高雄火車站舉辦高雄鐵路地下化的通車典禮，但整體工程迄今還未完工。