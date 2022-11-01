春水堂人文茶館推出植物肉餐點，「金蔥植物肉雞絲蓋飯」植物肉使用大豆蛋白製成，搭配猴頭菇鬆及鮮脆的小黃瓜，黃金油蔥、蔥香醬汁與Q彈白飯完美融合。（春水堂提供／馮惠宜台中傳真）

環保意識抬頭，低脂美味又富有口感的植物肉，成為許多消費者的新選擇，連鎖茶飲店：春水堂人文茶館11月1日起推出「冬季日嚐」新品，更首度推出黃金植物肉雞塊、金蔥植物肉雞絲蓋飯兩款植物肉餐點。

其中「黃金植物肉雞塊」使用植物大豆蛋白製作，除了有如肉絲般層層咀嚼口感，加上講究的油炸功法，雞塊外皮黃金酥脆、吃起來不油膩，搭配特製酸甜蜂蜜芥末沾醬，更是清爽開胃，是大人小孩都會喜歡的點心。

而「金蔥植物肉雞絲蓋飯」同樣使用大豆蛋白製作植物肉雞絲，但沒有一般素食料理的豆味，搭配香氣十足、酥脆的猴頭菇鬆，以及酸爽脆口的小黃瓜，最後再淋上黃金油蔥醬汁，與Q彈白飯完美融合，讓人一口接一口，用創新食材植物肉與靈魂醬汁，完美演繹台灣小吃美食雞肉飯。

這次「冬季日嚐」新品，還包括粉絲敲碗多年的金萱剝皮辣椒雞湯、紅寶石洛神花飲，以及特調老梅露洛神花茶，多款獨創菜色與飲品。

「金萱剝皮辣椒雞湯」以剝皮辣椒和帶有嚼勁的雞腿肉細火慢熬精燉，味豐料足、湯頭清爽微辣，還有淡雅迷人金萱茶香，滋補又溫潤，除了飽足感十足，也可感受多層次的美味饗宴，是冬天必喝的暖胃湯品。

飲品部分，則是隆重推出「植物界的紅寶石」洛神花系列飲品，包括：「紅寶石洛神花飲」與「老梅露洛神花茶」。「紅寶石洛神花飲」以洛神花熬製而成洛神花原汁，加入黃金蔗糖提味，入口酸甜純粹；「老梅露洛神花茶」再加入使用熟成老梅和巴薩米克醋調製成的老梅露，香氣更足、風味層次更圓潤豐富。