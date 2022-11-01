俄羅斯駐中國大使莫古洛夫（Igor Morgulov）正式展開拜會行程，10月31日和中國外交部副部長馬朝旭會晤時，雙方就國際問題和深化合作等議題交換意見。俄羅斯大使館指出，今年前9個月兩國貿易額達1360.8億美元（約合新台幣4兆3954億元），兩國元首設定將貿易額增加到2000億美元的目標，可能在不久的將來實現。

俄羅斯駐北京大使館10月31日在社交平台Telegram帳號發文說，莫古洛夫將國書副本交給中國外交部禮賓司司長洪磊，這是俄羅斯大使抵達中國後的首次工作拜會。莫古洛夫在與馬朝旭會晤期間，雙方就一系列雙邊和國際問題交換意見，討論深化兩國在包括上合組織和金磚國家在內的多邊組織合作，以及其他國際和共同關心的地區問題。

莫古洛夫表示，在兩國元首的領導下，俄中關係達到了歷史上前所未有的高水準，加強與中國的全面關係是俄國外交政策首要任務之一。同時，雙方均滿意地指出，今年前9個月，俄中貿易額同比增長了32.5％，達到1360.8億美元。俄羅斯大使館強調，兩國元首設定將貿易額提高到2000億美元的目標，可能在不久的將來實現。

俄羅斯衛星社報導，俄中元首此前設定了2024年前將兩國貿易額從每年1000億美元增加一倍，提高到2000億美元的目標。而在2018年兩國貿易額便已達到1000億大關，2021年，俄中貿易額增長了35.8％，達到1468.87億美元刷新紀錄。

報導指出，俄中兩國元首2月4日在北京會談後，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫（Dmitry Peskov）曾表示，中國國家主席設定了增加俄中貿易額的新目標，即每年2500億美元。