針對台積電傳將落腳桃園，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左二）喊話在野黨別吃醋。（蔡明亘攝）

台積電1奈米廠傳將落腳桃園，桃園市長鄭文燦昨感謝民進黨桃園市長候選人鄭運鵬協助，鄭運鵬也說他愚公移山找來護國神山，國民黨桃園市長候選人張善政質疑，用地未取得，選舉期間談這個用心為何？對此，鄭運鵬今回應「不必吃醋」，現在選舉味最重就是張善政，別把所有事看成選舉議題。

鄭運鵬今在立委劉世芳與黃世杰、市議員游吾和等人陪同下，展開大園區車隊掃街。鄭運鵬表示，桃園幅員廣大，最後一個月會照計畫加強市場和車隊掃街，也感謝立院友人一起關心桃園，未來各縣市都會有產業、農業上的合作，選舉到最後每位選將不分黨派都很辛苦，最後一起努力。

針對台積電傳將設廠桃園，藍營質疑在選前打出護國神山牌，是否別有居心？鄭運鵬回應，台積電與所有廠商的投資，不會因選舉耽誤或提前，他們與市府合作研究不只1年，去年公投後，大潭第三天然氣接收站確定可進行，才能更積極洽談，否則用水、用電、空氣或聯外交通，都不可能一蹴可幾，過去1年多來以愚公移山精神，慢慢把條件做好，所以園區必須擴大，台積電與其他護國群山的產業才可能進駐桃園。

鄭運鵬反批，張善政已離開產業一段時間，對此不是很瞭解，把所有事都看成選舉「其實選舉味最重的就是張善政」，和當年前高雄市長韓國瑜一樣，把高雄講得一文不值，現在將桃園貶得一無是處，對桃園沒幫助，且張善政應能合理推論，台積電這些公司，根本不需要為了選舉進行任何布局。

鄭運鵬提到，現在全世界晶圓代工產業競爭快，三星想超越台積電，美國也想自己製造，所以台積電的腳步必須催著政府走，政府也要做護國群山的靠山，這一點「他們不用吃醋」，因為桃園的進步就是台灣的進步，也是大家的進步，在野黨不需選到什麼事都看成選舉議題，相信台積電落腳桃園，市民都樂觀其成。