勞動部勞動基金運用局今天公布今年1至9月收益，勞動基金共虧損5124.6億元，其中攸關分紅的新制勞退就虧損3309.5億元，單月就虧損1920億元，僅次於2020年3月虧損的3198億元及2022年6月虧損的2144億元，若以可參加收益分配的1225萬個帳戶試算，則平均每位勞工虧損2.7萬元。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至 111 年 9 月底止規模為5兆5579億元，受到全球股票及債券市場均大幅下跌影響，111 年截至 9 月底之評價後收益數虧損5124.6億元，收益率負9.87％。

勞動基金局說，9 月份美國聯準會連續第三度升息3 碼，並預告未來仍有繼續調高利率的空間，展現強烈打擊通膨的決心，全球各主要國家亦相繼邁入升息趨勢，加上俄烏地緣政治衝突升高、俄歐對峙，能源危機升級，全球經濟景氣面臨衰退風險，使得全球股票及債券市場均大幅下跌。

基金局表示，展望未來，國際貨幣基金(IMF)於 10 月 11 日公布最新世界經濟展望報告中指出，全球經濟受到通膨率處於數十年來高點、各先進國家紛紛升息、俄烏戰爭持續、中國大陸堅持疫情清零政策且房市脆弱等因素影響，未來陷入衰退風險升高，將 2023 年全球經濟成長率預測，從 7 月預估的 2.9％下調至 2.7％，為 2001 年以來最疲弱成長。

至於在國內方面，財政部 10 月 7 日發布 111 年 9 月出口值為 375.3 億美元，較上年同月減5.3％，並指出受到美、歐等主要經濟體相繼升息，各國製造業活動已明顯放緩，加上新冠疫情風險、俄烏戰事膠著及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，恐將牽制第 4 季出口表現。

基金局指出，整體而言，全球面臨高通膨率、景氣放緩及庫存調整，各主要央行短期內難以改變緊縮的貨幣政策，使得國際經濟面臨衰退風險。勞動基金運用局為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來將密切掌握國際政經情勢，依循資產配置計畫，適時動態調整投資組合並分散風險，逢低擇優布局長期穩健投資標的，以維護基金長期穩健收益。

但勞工退休金運用收益，由開始提繳之日起至依法領取退休金之日止，不得低於以當地銀行2年定期存款利率計算之收益，如有不足由國庫補足之。