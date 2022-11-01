「范范」范瑋琪兩年多前因失言風波一度消失，近日她重開小型演唱會，引來許多粉絲支持，今(1日)週刊報導嘻小瓜與小賴翻臉，連帶舉例演藝圈中也有不少好友鬧心結的例子，其中，范瑋琪早年和張韶涵同屬一家唱片公司，卻傳出搶資源、搶助理等心結，導致兩人徹底決裂不往來，之後范瑋琪結婚送喜餅，張韶涵都不肯收，婉拒退回。

范瑋琪上月底一連舉行兩場小型演唱會，久違拿起麥克風、回到舞台的她，門票開賣依舊秒殺，演唱會當天更可見她的好人緣，徐熙娣、蔡康永、王力宏等人都送花祝賀，談到過去這幾年沒唱歌，她大方坦言像是上帝送的禮物，讓她有時間陪伴兩個孩子成長，也有時間重拾書本，沉澱自己，至於是否想過就此引退？她也表示：「退出也不是我說退出就退出，別人要說我什麼都無所謂，我覺得我就淡淡的淡出吧，也沒關係。」

而據《鏡週刊》報導，范瑋琪當年和張韶涵原本是同門師姐妹，還一起合唱過〈如果的事〉，但多年前就漸行漸遠，其中一個說法是因為兩人為了搶資源翻臉，其二則是張韶涵當年陷入家人風波時，范瑋琪並未送暖，因此閨密情變，范瑋琪結婚時，張韶涵還退收對方喜餅，友誼降到冰點。

此外，2018年張韶涵上節目《歌手2018》時，與范瑋琪的心結再度被翻，當時「黑人」陳建州力挺老婆的善良，隔天張韶涵意有所指發文：「黑白狗別亂叫博（搏）關注」，引來外界質疑是否暗指黑人夫妻，但張韶涵妹妹代為否認，稱只是張韶涵的毛小孩有分離焦慮，她才發文，一切都是外界多想。