美股收黑，今早日韓齊漲。台股今日開盤跌16.63點，加權股價指數為12933.12點，權王台積電(2330)、鴻海(2317)開低後壓在平盤下方整理，聯發科(2454)力守高檔，金融股及傳產龍頭如台塑(1301)、南亞(1303)及中鋼(2002)等有撐，加權指數開低走高，開盤半小時，一度站上萬三大關。另外，中小型股表現較為活潑，電子股中的台半(5425)、昇達科(3491)等都見多頭火種點火、生醫股中的生華科(6492)及佰研(3205)齊攻漲停板，櫃買指數漲幅約1%，表現優於加權指數。

分析師指出，指數開低走高，一度站上萬三，不過，股匯市不同調，台幣續貶，熱錢沒有回流的跡象，萬三能否站穩值得觀察。今日晨盤指數雖有碰到萬三，不過壓力立刻出籠，後市外資只要不殺賣出來，台股將獲喘息的空間。適逢第3季財報出爐，預期跌深績優的好個股比較有機會可以有突出的表現。

盤面上，權王台積電今日開低，跌幅約0.13%；台郡(6269)前3季賺贏去年全年度，股價跳空開高，漲幅逾6.5%；昇達科(3491)第3季毛利率衝破4成，量價齊揚；金居(8358)庫存調整告一段落明年逐季成長，股價漲幅在2%以上；世界(5347)Q3獲利衝第3高、前3季提前改寫年度紀錄，股價彈升2%左右；雷虎(8033)無人機獲國家認可，進軍國防產業，緊鎖漲停板22.7元；生華科(6492)助攻輝瑞，攝護腺癌合併用藥臨床收首位受試者，今日開高後直衝漲停板44.55元。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股周線連三黑，走勢承壓，近期量縮氛圍未減，觀望氣氛濃。短期上，市場波動持續，建議投資人操作上逢低分批承接、長線資金佈局，投資標的回歸市值基礎的產品，及政策性支持產業，如綠能、電動車及網通等族群。

張圭慧指出，本周美國聯準會將召開FOMC會議，下周工業表現及勞動數據，如美國製造業指數、就業報告等也陸續公布，市場期待12月升息步調放緩，並關注與相關通膨指標是否降溫、消費者信心可否回升。