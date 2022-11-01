低軌衛星營運進補，帶動昇達科(3491)第三季毛利率衝上42%，創下逾5年單季新高，昇達科今帶量開高走高，一度大漲逾6%，股價最高衝上123元，收復月線。昇達科隨著低軌衛星的營收、獲利貢獻逐步加大，將累積更大營運成長動能。

昇達科第三季營收5.07億元、季成長6.49%、年成長6%；稅後淨利為1.11億元、季成長21.9%、年成長61%；每股稅後盈餘為1.41元。單季毛利率為42%、年成長4個百分點，創下2017年第二季後的逾5年單季新高。

昇達科前三季合併營收年成長14%，且前三季累計營收及第三季營收均為同期營收的歷史新高。前三季毛利率從去年的37%大幅提升至40%，在第三季更趨近於42%。而今年營業淨利呈現逐季攀升的營運實績，營業淨利率由年初的11%提升到17%，累計前三季營業淨利達48%。

昇達科持續深耕的低軌衛星客戶群與5G通訊大廠，產品合作的廣度也因技術能力獲得信賴而加深、加廣；預期在客戶開發與產品研發穩健發展之下，與客戶緊密結合的多元合作商機，可望累積更大的成長動能。

根據SpaceX網路資料指出，低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案，可以解決通訊死角問題，目前低軌衛星的領先廠商包括SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon均為昇達科的客戶或潛在客戶。

昇達科預估低軌衛星佔昇達科營收比重於今年可望達到15~20%、2023年低軌衛星貢獻營收可達30%。