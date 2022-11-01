新光金(2888)旗下元富證券搭上元宇宙列車，與Demi Human、Bincentive合作，推出獨家內含以太幣投資賦能的NFT搶攻新客群，將證券投資、虛擬貨幣、非同質化代幣巧妙結合，擴大投資體驗。

元富證券數位金融部副總簡銘宏表示，NFT不只是一張數位藝術圖片，內含的賦能與共享才是重點，去中心化所形成的社群具有強大的凝聚力，用社群力體現NFT的價值就是DAO新興組織的特色，此次邀請Demi Human特別為元富獨家設計Demi Trader NFT，就是看中Demily是台灣用戶活躍度最高的NFT社群，彼此在Discord頻道上的交流互動，可以讓元富了解客戶喜好，提供更貼近客群所需的服務。

簡銘宏指出，元富此次開創同業先例，獨家贈送的「投資賦能NFT」，有別於以往金融業推出的Web 2.0NFT，只具備數位藝術及線上線下賦能，元富更結合本業特色，將投資理財概念注入其中，每張NFT賦予等值新台幣1,000元的以太幣，並建置在以太鏈上，客戶可在NFT最大交易市場OpenSea上，充分將投資的概念展現在NFT上，擴大NFT的收藏價值及樂趣。

隨著金融業數位進程不斷加速，在客戶服務上，元富持續優化公司數位服務流程，以客戶體驗旅程角度出發，滿足客戶期望為目標；在平台發展上，持續不間斷的推出數位化產品與服務，整合「選股」、「交易」、「服務」三大核心要素，提供客戶全方位的智能理財完整服務；在數位金融創新的發展上，元富證券從不缺席，此次「投資賦能NFT」的運用，更是元富證券數位金融發展的里程碑。

元富證券指出，投資賦能NFT指定條件者除可獲一張獨一無二的Demi Trader NFT之外，元富更祭出專屬「大禮包賦能」，享有台股電子交易手續費優惠及優先參與講座及活動的權益，優惠持續至2023年12月31日止。