梨泰院踩踏意外中多數死者因窒息而死。

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏意外釀成逾300死傷，專家推斷，過度擁擠窒息引發創傷性心臟驟停是多數死者死因。韓媒報導，這起慘案後韓國民眾開始檢討「過度擁擠的文化」，有網友坦言，上下班時搭地鐵就會因為擁擠而感覺喘不過氣，甚至被人流推走。

韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部1日表示，截至31日深夜11時，梨泰院踩踏意外已造成155人死亡、152人受傷，死者中男性有55人、女性100人，26人為外國人士，死者年齡以20-29歲共103人最多；傷者中有30人重傷、122人輕傷。

先前有專家表示，多數死者為過度擁擠下窒息引發的創傷性心臟驟停。南韓警察廳警備局局長洪起鉉坦承，警方事先已預料到會有許多人聚集梨泰院，但未料到人潮擁擠會釀成大規模傷亡事故，警方將繼續調查當晚人潮聚集的速度是否比過去都還要快。

南韓首爾地鐵在上下班尖峰時刻相當擁擠。

韓聯社報導，這起嚴重意外也讓韓國人開始檢討自己的「過度擁擠文化」，以防止下一場意外發生。

網友們紛紛分享日常生活中過度擁擠的記憶，有網友表示，周五下班從地鐵江南站搭車回家時感覺「被噎住了」，覺得身體不屬於自己的。

有網友說，當人們湧向地鐵或音樂會時，都會感覺生命受到威脅；有人回憶某次參加除夕夜活動，也是因為人太多，勉強才從人潮中脫身。

南韓地鐵人潮擁擠。

地鐵的擁擠人潮似乎最讓南韓民眾擔心，上班地點在首爾地鐵2號線上的28歲上班族表示，曾親眼目睹路人擠進地鐵車廂後鞋子掉了。另一名25歲張姓上班族說，在上下班時刻搭乘地鐵有時會出現「上氣不接下氣」的狀況，甚至在人群中被抬起離地、被人流沖走的情況。網友們說，「這種文化需要改進。」

世宗網路大學防火與防災教授朴正雄表示，民眾在擁擠的地鐵站出現呼吸困難或感到恐懼，是中央政府及地方政府應該要認真解決的問題，他強調一大群人並不是絕對危險，而是要更徹底地管理，以確保大量聚集時的現場安全。