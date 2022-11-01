外拍模特兒出身的女星「雞排妹」鄭家純，出道以來憑藉天使臉孔和魔鬼身材竄紅，並曾出過多本寫真集，大膽直率的性格，不時和人爆發糾紛，卻反倒越來越有知名度。近日來台發展2年的香港男星杜汶澤，就收到她的新寫真《純熟》，無預警見到脫得精光的封面照後，不禁在FB粉專大嘆：「叫我情何以堪」。

雞排妹近來推出10週年寫真《純熟》，不僅真空上陣還有露點等大尺度畫面，並表示這次脫完就宣布封奶，掀起一陣的討論熱潮，而一向以愛妻形象示人的杜汶澤在家收到的正是這本寫真集，可見封面中的雞排妹躺在床上，雪白香肩和傲人長輩全都露，信封袋還以簽字筆寫下「給杜哥」的字樣，似乎雙方私下有些交情。

對此，杜汶澤在FB打趣說：「我每逢星期一吃素，卻收到這個，叫我情何以堪」，並表示自己很糾結是否開封寫真，「該不該等明天才打……開它呢？」，讓他的粉絲頗感有趣回應：「不賭不知好運到，大開不知身體好」、「當然不能開，雞排妹又不是素的」、「如果是我肯定變得超辛苦」、「阿彌陀佛」、「警察杯杯呢」、「開它有益身體健康」。

雞排妹過去指控金曲歌王翁立友吃她豆腐，被男方嚴正否認，更開記者會拜託雞排妹快來告她，網友對這件事呈現兩極評價，港星杜汶澤則發文力挺，表示對方在香港有難時曾幫忙發聲，但如今看見雞排妹受到委屈想爭取公道，卻受到辱罵和揶揄的攻擊，坦言內心感到相當難受，並對雞排妹猛誇：「覺得她很勇敢」。